Последнее обновление: 12.12.2019 13:52

ЦБ Бразилии снизил ставку до 4,50%

Центробанк Бразилии в среду снизил базовую процентную ставку Selic до исторического минимума в 4,50%, но указал, что при такой низкой стоимости заимствований и ускорении экономического роста, это может означать приостановку цикла смягчения, если не конец цикла.

Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Бразилии, известный как Copom, единогласно принял решение о понижении ставки, в четвертый раз подряд, сообщает Reuters.

В итоговом заявлении Copom отметил, что рост экономики ускорился со второго квартала, и указал на необходимость осторожного подхода к следующим решениям, переключившись на другие рычаги после однозначного прогноза относительно предстоящего снижения ставок в последние месяцы.

“Нынешний этап делового цикла рекомендует проявлять осторожность в проведении денежно-кредитной политики”, - сообщил Центробанк.

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