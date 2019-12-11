Мэру Вентспилса запрещен въезд в США из-за коррупции

Госдепартамент США запретил мэру латвийского Вентспилса Айварсу Лембергсу и членам его семьи въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщил в среду МИД Латвии.

"Министерство иностранных дел сообщает, что 10 декабря 2019 года Государственный департамент США принял решение запретить гражданину Латвии Айварсу Лембергсу въезд в США, - указано в заявлении ведомства. - Это решение также распространяется на ближайших членов семьи данного лица".

Как заявили в латвийском МИД, основанием для этого шага стало решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США от 9 декабря о введении санкций в отношении Лембергса. Согласно решению Госдепартамента, запрет на въезд в США установлен также для супруги Лембергса и его двух детей, передает ТАСС.

9 декабря США в рамках так называемого акта Магнитского ввели санкции в отношении 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки за причастность к коррупции. В их числе оказался Лембергс. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с его фигурантами.