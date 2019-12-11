Акции Saudi Aramco взлетели на 10% на первых после IPO торгах

Крупнейший в мире нефтяной концерн Saudi Aramco празднует успешный дебют на бирже. Цена акции Aramco в начале торгов на бирже Tadawul в Эр-Рияде в среду, 11 декабря, составила 35,2 риала (9,39 доллара США) - на 10 процентов выше цены при первичном размещении акций (IPO).

В результате саудовский госконцерн достиг рыночной стоимости 1,88 трлн долларов, значительно опередив конкурентов в списке самых дорогих в мире компаний. В то же время стоимость Saudi Aramco не достигла 2 трлн долларов, на что рассчитывал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман, передает DW.

На прошлой неделе Aramco в результате IPO привлек 25,6 млрд долларов, опередив китайский технологический концерн Alibaba, собравший на Уолл-стрит в 2014 году 25 млрд долларов. Вывод Aramco на биржу является центральным пунктом плана бен Сальмана по масштабной перестройке экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана - сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти.