Последнее обновление: 10.12.2019 14:14

Польша начинает строительство сети 5G

Управление электронной коммуникации Польши объявило о начале консультаций по проведению аукциона на право прокладки в стране сети 5G. Консультации продлятся до 10 января 2020 года.

Планируется строительство как минимум 10 базовых станций в районе одного воеводского города.

Ожидается, что к 31 декабря 2023 года победитель аукциона построит не менее 250 базовых станций по всей стране. К концу декабря 2025 года по всей стране должно быть построено не менее 500 базовых станций, передает Польское радио.

«Обязательства разработаны таким образом, чтобы обеспечить развитие сети в крупнейших населенных пунктах, т.е. в гминах с населением более 80 000 человек», — сообщает Управление электронной коммуникации Польши.

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