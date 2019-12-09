Экс-менеджер MAN обвинен в ФРГ в подкупе чиновников Туркмении

Бывший управляющий немецкой фирмы MAN GHH Gas & Oil в понедельник, 9 декабря, предстал перед земельным судом в Мюнхене по обвинению в подкупе высокопоставленных чиновников Туркмении. 69-летний экс-сотрудник, имя которого не называется, заявил в начале процесса, что "коррупция в Туркмении была в порядке вещей".

В 1999 году немецкая компания получила от государственного концерна "Туркменгаз" контракт на строительство компрессорной станции на нефтяных месторождениях вблизи от границы с Ираном. Проект был оценен в 114 млн евро. Председатель концерна одновременно занимал пост госминистра центральноазиатской страны, передает DW.

По версии немецкой прокуратуры, неназванные сотрудники туркменского министерства, отвечающие за принятие решений, потребовали в обмен на получение контракта "взятку в размере не менее 5 процентов от суммы контракта". До 2007 года туркменской стороне через фиктивные договоры было направлено 8,4 млн евро. По словам обвиняемого, ему неизвестно, кто в конечном итоге получил эти деньги.

Обвинения в соучастии в подкупе были выдвинуты в адрес бывшего управляющего еще в 2011 году. Судебный процесс начался в конце 2016 года, однако через несколько месяцев был приостановлен из-за болезни обвиняемого. Его защита потребовала прекратить дело за истечением срока давности, поскольку профильный туркменский министр скончался еще в 2005 году.