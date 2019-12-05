Франция бастует против пенсионной реформы

Во Франции проходит общенациональная забастовка против предложенной президентом страны Эммануэлем Макроном пенсионной реформы, которая обещает стать одной из самых массовых за последние десятилетия.

Бастуют учителя, водители общественного транспорта, сотрудники судов, медики, авиадиспетчеры и представители многих других профессий. Полицейские тоже бастуют.

Прервано обучение во многих школах, нарушено транспортное сообщение, во многих больницах работать осталась лишь небольшая часть дежурного персонала.

Крупнейшую за последнее время забастовку во Франции согласовали профсоюзы, которые не согласны с предложенной Макроном универсальной пенсионной системой.

Власти знали о грядущей акции и попытались к ней подготовиться, чтобы избежать транспортного коллапса и серьезного удара по экономике, передает BBC.

Ожидается, что забастовка не ограничится одним днем, некоторые лидеры профсоюзов предупредили, что она будет продолжаться до тех пор, пока Макрон не откажется от своих планов.

Во Франции существуют десятки различных пенсионных программ. Макрон утверждает, что эта система слишком сложна и дорогостояща. Он хочет ввести единые правила начисления пенсии.

Эманюэль Макрон пообещал реформировать пенсионную систему еще во время предвыборной кампании

План президента подразумевает введение системы баллов, которая будет учитывать каждый отработанный день. Размер будущих пенсий затем будет вычисляться на основе накопленных баллов.

При новой системе пенсионных привилегий лишатся представители многих профессий, например, - моряки, юристы и даже артисты оперы.

Пенсионный возраст за последние 10 лет повысился здесь с 60 до 62 лет. Это один из самых низких показателей среди развитых стран. Например, в Великобритании пенсионный возраст сейчас - 66 лет.

Предлагаемая Макроном реформа приведет к дальнейшему повышению пенсионного возраста, так как, по предлагаемым правилам, выходить на пенсию в 62 года будет невыгодно. Для получения полной пенсии французам придется работать до 64 лет.

Согласно одному из опросов общественного мнения, почти 70% населения поддерживают забастовку, наибольшая поддержка - среди 18-34-летних.

При этом около 75% французов считают, что реформа нынешней пенсионной системы в стране необходима, но лишь треть верит, что правительство сможет провести адекватную реформу.

Проходившая в 1995 году забастовка, также начавшаяся из-за пенсионных реформ, привела к трехнедельному коллапсу транспортной системы. Она была поддержана большинством жителей, и в итоге властям пришлось пойти на попятную.

Накануне министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что ожидается около 250 демонстраций по всей стране, причем некоторые из них могут закончиться беспорядками.

"Мы знаем, что в протестах будет участвовать множество людей, и мы знаем каковы риски. Я распорядился проводить немедленные задержания в случае беспорядков", - сказал он.

Участники движения желтых жилетов заявили, что присоединятся к демонстрантам.

Людям, не принимающим участие в забастовке, будет крайне сложно добраться до рабочего места: члены профсоюза работников транспорта заявили, что присоединяются к акции.

По сообщению железнодорожной компании SNCF, работают лишь 10% городских и высокоскоростных поездов. Некоторые региональные маршруты не обслуживаются.

Перебои коснутся и международных железнодорожных сообщений, которые обслуживаются такими компаниями, как Eurostar и Thalys. Eurostar ввела сокращенное расписание поездов до 10 декабря.

Оператор парижского транспорта RATP, обслуживающий метро, трамваи и автобусы, предупредил о серьезных перебоях в работе в течение всего дня.

Из 16 линий метро работают лишь пять. Добраться в центр из пригорода практически невозможно весь день.

В сентябре, когда проходила забастовка метро, люди добирались до работы на велосипедах и самокатах.

Не вышли на работу авиадиспетчеры. Отменены в общей сложности около 30% внутренних рейсов компании Air France. EasyJet отменила более 200 рейсов.

Также бастуют медсестры, работники больниц, юристы, полицейские, мусорщики, сотрудники энергетических компаний, учителя младших классов.

Профсоюз учителей младших классов заявил, что в целом примерно 40% начальных школ в четверг работать не будут. Примерно 70% всех учителей младших классов намерены участвовать в забастовке.

Профсоюз учителей старших классов объявил, что бастовать будут 60% учителей, но все школы будут работать.

Фермеры заявили, что участвовать в забастовке не будут, несмотря на то, что их пенсии - одни из самых низких в стране.