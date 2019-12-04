ЕЭК повышает ставки таможенных пошлин на некоторые диодные лампы

Евразийская экономическая комиссия 3 декабря приняла решение о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды диодных ламп.

"Предусмотрено применение ставки ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов филаментных и двухцокольных светодиодных ламп до 31 декабря 2020 года. В отношении других светодиодных ламп ставка останется прежней - 0% от таможенной стоимости", - говорится в сообщении ЕЭК.

Решение принято в целях поддержки производителей стран ЕАЭС и импортозамещения светодиодных ламп.