Последнее обновление: 04.12.2019 11:45

ЕЭК повышает ставки таможенных пошлин на некоторые диодные лампы

Евразийская экономическая комиссия 3 декабря приняла решение о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды диодных ламп.

"Предусмотрено применение ставки ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов филаментных и двухцокольных светодиодных ламп до 31 декабря 2020 года. В отношении других светодиодных ламп ставка останется прежней - 0% от таможенной стоимости", - говорится в сообщении ЕЭК.

Решение принято в целях поддержки производителей стран ЕАЭС и импортозамещения светодиодных ламп.

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