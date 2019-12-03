Париж отреагировал на планы США ввести пошлины на французские товары

Евросоюз примет ответные меры, если США введут повышенные пошлины на французские товары. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире Radio Classique.

По его словам, намерение Вашингтона ввести пошлины на $2,4 млрд не соответствует тому, как должно вести себя союзное государство, передает РБК.

«Вчера мы контактировали с Еврокомиссией, чтобы гарантировать, что в случае введения новых санкций будет дан европейский ответ, сильный ответ», — сказал Ле Мэр.

Ле Мэр заявил, что система «цифрового налогообложения» — новый трехпроцентный налог на продукцию крупнейших ИТ-компаний США (Amazon, Apple, Facebook и Google), который принял французский парламент летом — не является дискриминационной по отношению к американским компаниям.

3 декабря администрация США назвала «цифровой налог» дискриминационным и допустила введение пошлин по ставке до 100% на товары из Франции на сумму в $2,4 млрд. В списке санкционных товаров 63 позиции — это продукты питания, косметика, алкоголь. Пошлины могут начать действовать в начале следующего года.

На фоне заявлений торгового представителя США акции французских компаний на Парижской бирже снизились. Максимальное падение показали бумаги Michelin — 3,87%.