ЕБРР предоставит Беларуси кредит на 259 млн. евро для ремонта дорог и мостов

ЕБРР предоставит Беларуси кредитные средства в размере 259 млн евро на расширение дорожной сети в стране, сообщила пресс-служба представительства ЕБРР в Беларуси.

Первый транш включает в себя кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси в рамках запущенной властями РБ комплексной программы реконструкции дорог.

Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей столицу страны Минск с Витебском. В частности, средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.