Каталония и Фландрия обратились к Еврокомиссии за помощью в обретении независимости

Власти испанского региона Каталония и бельгийского региона Фландрия подписали в субботу в Барселоне соглашение о стремлении обоих регионов к достижению независимости. В документе также содержится призыв к Европейской комиссии создать новый механизм для принятия государств в состав ЕС.

Фландрия — это пять северных провинций Бельгии, где говорят на нидерландском языке, передает Польское радио.

Президент Женералитета Каталонии Ким Торра выразил свою солидарность с властями Фландрии в стремлении к независимости. На церемонии подписания совместной декларации в Барселоне правительство бельгийского региона представлял его министр-президент Ян Ямбон.

После подписания документа Торра заявил о праве каталонцев принимать решение о возможном отделении региона от Испании, а также о праве жителей Фландрии решать, следует ли отделиться от Бельгии.