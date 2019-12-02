ООН: Палестина теряет 2,5 млрд долларов в год из-за израильской оккупации

Из-за оккупации Израилем палестинских территорий экономика Палестинской национальной автономии (ПНА), по данным ООН, теряет на протяжении последних двух десятилетий более 2,5 млрд долларов в год.

Общие потери палестинцев с 2000 по 2017 годы составляют 47,7 млрд долларов, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), представленном в понедельник, 2 декабря, в Рамалле, передает DW.

В эту сумму включены 28 млрд долларов не полученных палестинцами процентных доходов и 6,6 млрд долларов утраченных налоговых поступлений, указывается в документе.

Дефицит бюджета Палестинской автономии составляет на данный момент 17,7 млрд долларов.

Израиль захватил Западный берег реки Иордан, восточную часть Иерусалима и принадлежащие Сирии Голанские высоты в результате шестидневной войны 1967 года. ООН считает эти регионы оккупированными. Палестинцы требуют включить Западный берег Иордана и восточный Иерусалим в состав будущего палестинского государства. На оккупированных территориях в настоящее время проживает уже более 600 тысяч еврейских поселенцев.