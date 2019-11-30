Audi вложит 37 млрд евро в новые разработки

Audi хочет потратить 37 миллиардов евро в течение пяти лет на исследования, разработки и капитальные вложения.

Об этом в пятницу, 29 ноября, заявило дочернее подразделение концерна Volkswagen. Это заявление Audi сделала ровно через неделю после того, как Tesla объявила об инвестициях в 4 миллиарда евро в строительство завода под Берлином.

Цель вложений - обогнать в производстве и продажах автомобилей как традиционных конкурентов BMW и Mercedes, так и американскую Tesla. Из общей суммы почти треть, 12 миллиардов, будет потрачена на разработки в сфере электрокаров, передает DW.

Концерн Volkswagen, в состав которого входит Audi, ранее заявил, что планирует в ближайшие пять лет вложить 60 миллиардов евро в производство экологически чистых автомобилей и разработку машин с автоматическим управлением.

Audi, отметивший в 2019 году свое 110-летие, было последним подразделением концерна Volkswagen, который сохранял курс на экономию на фоне продолжающейся стагнации в автомобильной промышленности Германии. Недавно было объявлено о сокращении Audi 9500 рабочих мест для снижения расходов на 6 миллиардов евро и создании дополнительных двух тысяч рабочих мест в сфере электромобилей и дигитализации.