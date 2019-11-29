Россия не смогла блокировать финансирование обвинительного механизма ОЗХО

Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в четверг, 28 ноября, проект бюджета на 2020 год в размере 71 млн евро. В поддержку решения на 24-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО в Гааге выступили 106 стран, 19 - включая Россию, Китай и Сирию, проголосовали "против".

Представители еще 17 государств от участия в голосовании отказались, 11 отсутствовали в зале на момент принятия решения, передает DW.

Москва пыталась заблокировать принятие бюджета, поскольку выступает против того, чтобы в него одновременно закладывались средства на конвенционную (в рамках Конвенции ОЗХО) и неконвенционную деятельность организации. Под последней, в частности, подразумевается работа обвинительного механизма, созданного летом 2018 года с целью установления виновных в применении химического оружия. Речь идет о так называемой группе по расследованию и идентификации (IIT), призванной, в том числе содействовать выявлению ответственных за химатаки в Сирии.

Постпред РФ при организации Александр Шульгин, в свою очередь, сообщил, что Россия перечислила свой взнос на финансирование ОЗХО "за вычетом кассовых остатков". По его словам, это связано с тем, что они направляются на работу обвинительного механизма.

Ранее, 27 ноября, в список запрещенных ОЗХО веществ, которые могут быть использованы для создания химоружия, были добавлены четыре нервно-паралитических соединения группы "Новичок". Это произошло спустя полтора года после отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.