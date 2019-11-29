Премьер Украины обещает качественные дороги через 5 лет

Через 3−5 лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.

Об этом заявил премьер Украины Алексей Гончарук, назвав главным условием победу над коррупцией. Он также призвал нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова изменить руководящий состав областных структур.

«Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работают там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", — сказал Гончарук.

По его словам, благодаря качественной кадровой политике снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации. Гончарук надеется, что следующие 3−5 лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.