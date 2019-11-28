Twitter пока передумал удалять неактивные аккаунты

Соцсеть Twitter решила отложить свои планы по удалению аккаунтов пользователей, которые были неактивны более полугода.

Удаления решили отсрочить, чтобы разработать инструмент, который позволит увековечить память умерших владельцев аккаунтов.

Проект по сохранению твитов от умерших близких людей Twittering Dead инициировал куратор программного обеспечения Internet Archive и цифровой консерватор Джейсон Скотт, передает Громадське со ссылкой на The Verge.

«Сейчас у нас нет способа запомнить чей-то аккаунт в Twitter после того, как люди умирают, но команда задумывается над способами это сделать», — заявили в Twitter. Сейчас сервис позволяет загружать аккаунт Twitter, но это не вариант, если у вас нет данных для входа в аккаунт близкого человека.

Ранее администрация Twitter начала рассылать электронные письма пользователям, которые не заходили в свои аккаунты полгода и больше. Пользователей призвали снова залогиниться в соцсети до 11 декабря, а учетные записи, которые останутся неактивными, планируют удалить.