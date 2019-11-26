Беларусь хочет обновить техническую базу 15 вузов за счет кредита ВБ

Белорусские власти планируют обновить материально-техническую базу 15 университетов страны за счет займа Всемирного банка.

Соответствующее соглашение может быть подписано в феврале 2020 года, сообщил сегодня начальник главного управления профобразования Министерства образования РБ Сергей Касперович.

По его словам, в БГУ будет создан междисциплинарный образовательный и исследовательский центр, на базе которого будут развиваться 16 научно-исследовательских направлений в области биотехнологий, физики, химии и др.

В других вузах будут созданы новые лаборатории, отремонтированы уже функционирующие.

В числе других источников финансирования модернизации Касперович назвал бюджетные средства и деньги частных и государственных предприятий.