Власти Лондона лишили Uber лицензии за нарушения правил безопасности

Сервис по заказу такси Uber в понедельник лишился лицензии на работу в Лондоне во второй раз чуть более чем за два года за неоднократные нарушения правил безопасности.

Так, неавторизованные водители могли загружать свои фотографии в профили других водителей и возить пассажиров от их лица, сообщило Транспортное управление Лондона (TfL). Всего зафиксировано как минимум 14.000 таких случаев, сообщил Reuters.

“TfL обнаружило повторяющиеся нарушения со стороны компании, включая несколько нарушений, которые поставили пассажиров и их безопасность под угрозу, - говорится в сообщении регулятора. - Несмотря на решение ряда из этих вопросов, TfL не имеет уверенности в том, что подобные случаи не повторятся в будущем, что привело к выводу, что компания не соответствует требованиям в настоящее время”.

Uber намерена обжаловать решение и сообщила, что предприняла шаги для изменения бизнес-модели.

“За последние два месяца мы проверили каждого водителя в Лондоне”, - сказал глава подразделения Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд. В столице Великобритании в компании работают около 45.000 водителей.

Пока апелляция рассматривается, компания может продолжать работу в обычном режиме. Сам процесс скорее всего дойдет до суда и может затянуться на месяцы.

В 2017 году TfL уже отказывалось продлить Uber разрешение на работу. В 2018 году суд предоставил компании временную лицензию сроком на 15 месяцев после ряда изменений. В сентябре 2019 года TfL продлило лицензию на два месяца, тогда как максимальным сроком являются пять лет.