Металлургические гиганты сокращают производство и увольняют людей

Металлургические компании существенно сокращают объемы производства и массово увольняют сотрудников из-за резкого падения спроса на металлургическую продукцию.

Об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает УНИАН.

"Если посмотреть на мировую карту производителей горно-металлургического комплекса, то "Арселор Миттал", например, закрывает свои предприятия в Южноафриканской республике и увольняет около двух тысяч человек. Американская "US Still" тоже 1800 человек сокращает. "Тиссен Круп", крупнейший немецкий концерн, с 1 января увольняет 6 тысяч человек. "Бритиш Стилл", которая на грани банкротства, там вообще под угрозой увольнения 25 тысяч человек», - сообщил Беленький.

«Критической можно назвать и ситуацию в Украине», - констатировал он.

Выплавка стали в Украине за последние 2 месяца упала на 10%.

Снижение потребления стали наблюдается во всем мире в связи с наступлением глобального экономического кризиса, связанного с затянувшимся торговым противостоянием между Китаем и США.

В Беларуси рост металлургического производства за 10 месяцев 2019 года составил4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.