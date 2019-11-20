Последнее обновление: 20.11.2019 09:24

Украинское КБ показало макет аппарата для изучения Луны

Украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» представило проект посадочных аппаратов для исследования поверхности Луны.

Об этом сообщается на сайте предприятия, передает РБК.

КБ опубликовало в своем YouTube-канале презентацию лендера. В ней отмечается, что перед тем как сооружать на Луне научную базу, необходимо определить подходящие условия и выбрать место для ее строительства. Эти задачи смогут выполнять изготовленные предприятием посадочные аппараты.

Макет аппарата в масштабе 1:5 показали на выставке Dubai Airshow 2019. В КБ рассказали, что лендеры можно будет использовать не только для исследований лунной поверхности, но и для отправки с Земли грузов массой до 150 кг.

В предприятии отметили, что аппараты имеют возможность трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе с их помощью можно будет искать полезные ископаемые на Луне.

В конце февраля глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство заинтересовано в привлечении Украины к исследованию Луны. Киев и Вашингтон вместе работали над проектом «Антарес», в рамках которого была разработана ракета-носитель. Ее используют для коммерческих запусков.

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