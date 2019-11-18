Последнее обновление: 18.11.2019 13:05

Евросоюз готов подписать визовое соглашение с Беларусью

Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, документ опубликован в понедельник в официальном журнале ЕС.

Беларусь и Евросоюз завершили подготовку проекта соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в начале осени. На утверждение Совета ЕС документ был вынесен в начале октября, передает Sputnik.by.

"Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об облегчении выдачи виз", - указано в решении.

Вступит в силу визовое соглашение через два месяца после принятия обеими сторонами.

С февраля 2020 года Евросоюз увеличивает консульский сбор для граждан третьих стран до 80 евро.

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