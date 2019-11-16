Последнее обновление: 16.11.2019 13:44

Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 ноября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 2,044 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,048 /b> рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,255 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,259 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,20(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,21(не изменился) .

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