Нидерланды ограничили скорость на автобанах до 100 км/ч

Нидерланды стали первым государством Европы, ограничившим скорость движения на автобанах 100 километрами в час. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил в среду, 13 ноября, что эта мера принята для сокращения выбросов азота в атмосферу.

Сейчас на некоторых нидерландских трассах уже действует ограничение скорости до 100 км/ч, на других оно составляет 120-130 км/ч. Рютте указал, что в ближайшее время лимит в 100 км/ч в период с 6.00 до 19.00 будет установлен на всех автобанах в стране. В другое время суток там продолжат действовать прежние скоростные лимиты. Новые правила вступят в силу в 2020 году.

В сообщении правительства страны отмечается, что снижение максимально допустимой скорости на трассах является одной из мер планируемого властями сокращения вредных выбросов, передает DW.

В рамках борьбы за сокращение выбросов оксидов азота правительство Нидерландов намерено изменить требования к корму для скота, уменьшив содержание белка, а также представить план для фермеров, желающих прекратить заниматься сельским хозяйством.

Верховный суд Нидерландов в мае 2019 года принял решение об обязательной проверке всех строительных и инфраструктурных проектов на соответствие объемов выбросов вредных веществ в атмосферу допустимым нормам. Это привело к приостановке планировавшегося строительства в общей сложности 18 тысяч различных объектов.