Последнее обновление: 13.11.2019 16:51

Беларусь предложила ВБ профинансировать ж/д из Минска до аэропорта

Правительство Беларуси предложило Всемирному банку профинансировать проект строительства железной дороги из Минска в аэропорт.

Тема обсуждалась на встрече вице-премьера РБ Владимира Кухарева с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

"Мы хотели бы обсудить вопрос, касающийся нашей совместной работы по проекту строительства железнодорожного сообщения между Минском и Национальным аэропортом. Это очень серьезный проект, рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект", - сказал Владимир Кухарев.

Кроме собственно самой железнодорожной ветки проект предусматривает строительство терминала и взлетно-посадочной полосы.

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