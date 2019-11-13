Парламент Каталонии вновь проголосовал за независимость

Парламент Каталонии проголосовал во вторник, 12 ноября, за независимость от Испании. Между тем Конституционный суд и правительство Испании заранее предупредил руководителей каталонского парламента об уголовной ответственности, которую они могут понести в случае принятия подобной резолюции.

"Законодательная палата выражает свою волю реализовать в конкретной форме право на самоопределение в соответствии с волей каталонского народа", - говорится в резолюции парламента, передает DW.

За независимость, как явствует из заявления, проголосовали три националистические партии - "Вместе за Каталонию", Левые республиканцы и "Кандидаты народного единства" - всего 70 депутатов. Против были партии, выступающие за сохранение территориального единства Испании: Народная, Социалистическая и партия "Граждане" - 54 депутата.

Противники сепаратистов напомнили, что местный парламент уже имеет опыт подобных заявлений. В октябре 2017 года, также вопреки предупреждениям Конституционного суда и правительства, он уже объявлял независимость. За объявлением последовало временное лишение Каталонии статуса автономии, а также арест местных лидеров - девять из них, включая бывшего спикера парламента Карме Форкадель, приговорены к длительным срокам заключения.

Комментируя каталонскую резолюцию, профессор права Мадридского университета Антонио Сабала Риера отметил, что она основана на "двух ложных тезисах". Во-первых, "испанская конституция, принятая в 1978 году, в том числе и каталонцами, не предусматривает права на самоопределение регионов". Во-вторых, в соответствии с опросами общественного мнения, "большинство каталонцев против независимости".

Доминирование сепаратистов в парламенте, продолжил юрист, объясняется лишь "превратностями законодательства". В свое время отсталым сельским районам - с целью вовлечения их в политическую жизнь - было дано право выдвигать больше депутатов, чем крупным городам. А в каталонской глубинке сильно влияние сепаратистов.

Принимая нынешнюю резолюцию, отметил далее профессор Сабала Риера, националисты видимо рассчитывали на сложную политическую ситуацию в Испании: результаты состоявшихся 10 ноября парламентских выборов создают трудности при формировании нового правительства. "Однако, думаю, сепаратисты просчитались - испанская юстиция работает независимо от политической конъюнктуры и нет сомнения, что нарушители конституции получат с ее стороны достойный ответ", резюмировал эксперт.