Германия планирует повысить военные расходы до 2% от ВВП

Германия должна нарастить военные расходы до уровня 1,5% от ВВП к 2024 году и до уровня 2% к 2031 году. Об этом в четверг, 7 ноября, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе выступления в Университете бундесвера в Мюнхене.

По ее словам, Германия заинтересована в сохранении нынешнего миропорядка и поэтому стоит приложить больше усилий для его защиты, передает РБК.

«Страна с нашими экономическими и технологическими возможностями <...>, геостратегическим положением и глобальными интересами не может просто наблюдать за ситуацией со стороны. У нас есть обязанность и интерес в том, чтобы активнее участвовать в международной жизни», — сказала министр.

У Германии есть собственные стратегические интересы, и она готова их отстаивать, подчеркнула Крамп-Карренбауэр, — Берлин должен укрепить сотрудничество с европейскими партнерами и помочь им бороться с глобальными угрозами.

В 2018 году Германия потратила на оборону $49 млрд, или 1,2% от ВВП, следует из базы данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Это третий результат среди стран — участниц НАТО в Европе. Сейчас больше всех на оборону среди европейских членов альянса тратит Франция ($63,8 млрд), на втором месте — Великобритания (почти $50 млрд).

Если обнародованные Крамп-Карренбауэр планы будут реализованы, то в течение следующих десяти лет траты Германии на оборону превысят нынешний уровень расходов других стран ЕС, а также России. Согласно последним прогнозам правительства ФРГ, рост ВВП страны на следующий год составит 1%. С учетом сохранения таких темпов экономического роста уже к 2024 году оборонные расходы Германии составят более $63 млрд, а к 2031-му — более $90 млрд. Россия потратила на оборону в 2018 году около $61 млрд, согласно данным SIPRI.

На увеличении оборонных расходов европейских членов НАТО до 2% ВВП настаивает президент США Дональд Трамп. Такая цель была утверждена членами альянса на саммите в 2014 году. В Берлине заявляли, что готовы повысить оборонные расходы, но на своих условиях. В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство стран — участниц НАТО планируют увеличить расходы до 2% ВВП к 2024 году. «С 2016-го до конца настоящего года мы добавили $100 млрд дополнительно в оборонный бюджет», — указал Столтенберг.