Последнее обновление: 06.11.2019 09:15

Сербия не будет покупать С-400 у России

Сербия не будет закупать у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку у Белграда нет на это денег. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения.

По его словам, когда у страны есть подобное оружие, то никто не осмелится ее атаковать.

«Я видел, что это потрясающее оружие. Но мы покупать его не будем, так как у нас нет денег», — заявил он, уточнив, что огромное количество денег из бюджета уходит на строительство автомагистралей.

Как отметил Вучич, сербская армия все равно будет укрепляться посредством закупки вооружений, потому что государство со всех сторон окружено НАТО. Кроме того, он указал на то, что это необходимо и на фоне закупок вооружений властями Хорватии и частично признанной республики Косово, передает РБК.

В конце октября стало известно, что Сербия купила у России один зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С». «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются», — заявил Вучич.

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