США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США официально уведомили ООН о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года. Как говорится в официальном сообщении Госдепа, распространенном вечером в понедельник, 4 ноября, США официально выйдут из Парижского соглашения спустя один год после получения ООН уведомления об этом.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп назвал причиной выхода США из Парижского соглашения по климату "несправедливые экономические ограничения, которые оно накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков", передает DW.

Сообщая в понедельник о начале процедуры по выходу из Парижского соглашения по климату, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна продолжит заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии, будет и впредь "протягивать руку помощи своим друзьям и партнерам по всему миру".

По данным Вашингтона, за последние годы Соединенным Штатам удалось сократить все виды выбросов в атмосферу, "несмотря на то, что в стране продолжился рост экономики, а гражданам был гарантирован доступ ко всей необходимой энергии". По словам Помпео, с 2005 по 2017 год общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13 процентов.

Парижское соглашение по климату подписали около 200 стран мира. США стали первым государством, вышедшим из этого договора. Россия присоединилась к нему в сентябре 2019 года.