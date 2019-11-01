Советник экс-президента Киргизии получил 7 лет за взятку от дилера «БелАЗа»

Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Икрамжана Илмиянова, бывшего советника экс-президента Киргизии Атамбаева, к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 160 тысяч сомов.

Илмиянов получил 7 лет тюрьмы за взятку в 150 тыс. долларов, полученную от белорусской компании «Дизель Комплект» за содействие в прекращении уголовного дела Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии в неуплате налогов и снятии ареста с 12 автомобилей «БелАЗ», принадлежащих компании, передает 24.kg.

Руководителем ООО «Дизель комплект» является гражданин Беларуси Николай Грамович, который еще в феврале 2019 года дал показания по данному делу

Допрос Грамовича осуществил следователь СУ КГБ Беларуси Кудрейко с участием следователя СУ ГКНБ КР Майлыбекова в Минске 15 февраля 2019 года.

Илмиянов был задержан в октябре 2018 года. Заявление о привлечении Илмиянова к уголовной ответственности написала управляющая «Дизель комплекта» Асель Чымырбаева, которая проходит по делу свидетелем. На основании заявления Грамовича от 13 февраля 2019 года он стал потерпевшим по делу Илмиянова.

На видео Грамович рассказал следователю о деньгах, которые были переданы для снятия ареста с груза его компании.

По его словам, в 2011 году он стал гендиректором «Дизель комплекта». «Компания является дилером ОАО «БелАЗ» по поставкам продукции «БелАЗ» в Узбекистан», — сказал он и пояснил, что груз отправлялся через СЭЗ «Бишкек», руководителем филиала «Дизель комплекта» являлась Асель Чымырбаева.

Грамович сказал, что летом 2017 года груз компании был остановлен на станции «Аламедин» в Кыргызстане в рамках уголовного дела по неуплате НДС за машины «БелАЗ». Предположительно, по словам потерпевшего, сумма неуплаты составляла 16 млн сомов – $200 тыс.

«Я вылетел в Бишкек для проведения переговоров, был приглашен в Финполицию в рамках уголовного дела, далее встречались с людьми из Налоговой для выяснения возникновения НДС», — сказал Грамович и добавил, что юридическую помощь оказывал Михаил Махнач.

Грамович подчеркнул, что дело затягивалось и груз надо было вытащить, и для этого они начали искать влиятельных людей для решения вопроса.

«Поиском занималась Асель Сапарбековна с моей подачи. В итоге были оплачены 16 млн сомов и также при участии Асель Сапарбековны переданы $150 тыс. влиятельному человекe через ее знакомого, который мог закрыть дело», — сказал Грамович.

На вопрос, знает ли он кто это, Грамович ответил, что впоследствии через интернет узнал, что, возможно, это был Илмиянов.

Он сказал, что деньги были переданы на окраине Бишкека через знакомого Чымырбаевой и добавил, что деньги лежали в черной сумке пачками: 100-долларовыми купюрами в целлофановой упаковке.

Грамович также сказал, что, так как дело затягивалось, помимо 150 тыс. долларов Налоговая служба запросила $200 тыс. «В лице руководства налогового органа СЭЗ «Бишкек», — сказал потерпевший.

Он также рассказал о том, что дело вначале хотели замять через адвоката, которому передали $60 тыс., но ничего не решилось.

По его словам, на закрытие дела со счета «Дизель комплекта» было снято порядка $700 тыс. «150 — одна передача, 200 — вторая, оплата штрафных санкций и пени по уголовному делу, потом часть Асель оплачивала по железной дороге — 100 или 150 тыс.», — уточнил Грамович.

Он считает, что ситуация была спровоцирована, чтобы «развести компанию на деньги».

Илмиянов с решением суда не согласился. Его адвокат Кубанычбек Ташбалтаев заявил, что приговор будет обжалован.