Израиль утвердил экстрадицию хакера Алексея Буркова в США

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям в сфере банковской безопасности.

Адвокат Алексея Буркова - Михаил Ирони - назвал решение об экстрадиции Буркова в США "неправильным" и заявил о намерении опротестовать его в Высшем суде справедливости Израиля.

Ранее российские власти предлагали Израилю обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, которую Химкинский суд приговорил в начале октября к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

Основанием для этого приговора, который целый ряд израильских политиков, включая президента страны Реувена Ривлина и премьера Биньямина Нетаньяху, посчитали чрезмерно суровым, стали 9,6 грамм гашиша, обнаруженные в рюкзаке Наамы Иссахар в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она совершала там пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив.

Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Согласно имеющимся в распоряжении DW судебным документам по делу связанного с Бурковым украинского хакера Руслана Елисеева, отбывающего в данный момент тюремное наказание в США по делу о краже данных 62 тысяч банковских карт, Алексей Бурков являлся создателем сайта для продажи украденных данных банковских карт Cardplanet.cc, а также форума для общения хакеров Direct Connection.

По словам анонимного источника DW в адвокатских кругах Израиля, после задержания Алексея Буркова в Тель-Авиве по запросу США Россия уже предпринимала попытки добиться его экстрадиции на родину, в том числе утверждая, что в РФ против Буркова также ведется уголовное дело, связанное с киберпреступностью.

Как сообщает издание Haaretz, Израиль принял решение утвердить выдачу российского хакера американским властям, чтобы не портить отношения с США. В свою очередь, источник DW пояснил, что Израиль просто не имел возможности отказать США в экстрадиции, поскольку государство связано обязательствами по международным договорам о выдаче.