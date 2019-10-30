Fiat Chrysler и PSA подтвердили переговоры о слиянии

Итальяно-американский автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) подтвердил, что он ведет переговоры о слиянии с французским PSA - материнским концерном немецкого автопроизводителя Opel.

"Ведутся дискуссии, цель которых - создать одну из ведущих в мире групп в сфере мобильности. В настоящее время добавить к этому больше нечего", - говорится в коротком сообщении FCA, передает DW 30 октября.

Накануне американская газета The Wall Street Journal сообщила, что биржевая стоимость FCA и PSA составила бы около 50 млрд долларов. По информации издания, председателем правления новой группы должен стать глава Peugeot Карлос Траварес, а глава административного совета FCA Джон Элканн - внук шефа Fiat Джованни Аньелли - останется на той же должности, но уже в объединенной группе.

PSA выпускает традиционные французские модели Peugeot и Citroёn, а FCA - такие марки, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati. Автопроизводители в настоящее время находятся под большим давлением, поскольку должны инвестировать в производство автономных и электромобилей.

Fiat Chrysler однажды уже пытался объединиться с французским Renault, чтобы создать третью по величине в мире автогруппу, но переговоры окончились провалом. После многомесячных дискуссий, Fiat Chrysler в июне неожиданно отозвал свою оферту о слиянии.