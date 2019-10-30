Последнее обновление: 30.10.2019 09:14

Индийский лоукостер потратит 30 млрд. евро на самолеты Airbus

Крупнейший индийский лоукостер - авиакомпания IndiGo - сделала самый большой заказ в истории европейского авиаконцерна Airbus.

Как было объявлено во вторник, 29 октября, в Тулузе и Нью-Дели, IndiGo приобретает 300 лайнеров Airbus, общая цена контракта без малого 30 млрд евро, передает DW.

Речь идет о самолетах семейства neo, в которых производителям удалось добиться снижения расходов топлива на 15 процентов, а эксплуатационных расходов на 8 процентов. Индийская авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, используемые на ближних и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR, о производстве которой европейский авиаконцерн объявил во время международного авиасалона в Париже в июне 2019 года.

Комментируя сделку, генеральный директор Indigo Роноджой Дутта заявил о "вехе" в истории компании. Индийский лоукостер сегодня уже владеет примерно двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерен довести их количество до 730.

За последнее десятилетие число индийских авиапассажиров увеличилось в шесть раз. К 2025 году авиационный сектор страны может стать третьим по величине в мире.

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