Беларусь намерена импортировать 200 тыс. т зерна

Беларусь планирует импортировать 200 тыс. т зерна из Казахстана, России или Украины, сообщил министр сельского хозяйства РБ Анатолий Хотько.

"Мы видим объемы зерна, которые в этом году придется закупить, - около 200 тыс. т. Планируем это сделать в ближайшее время. Рассматриваем возможности Казахстана, Украины, России»,- сказал Хотько.

Он уточнил, что импорт вызван недобором зерна из-за неблагоприятных погодных условий.

Министр сказал, что урожай зерновых в этом году составляет 9 млн тонн, включая 700 тыс. тонн рапса и 1,4 млн тонн кукурузы.