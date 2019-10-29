Контрсанкции РФ обходятся российским потребителям в 445 млрд. рублей в год

Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Авторы исследования сравнили, как изменились потребление, выпуск и цены на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Для этого они использовали в том числе информацию Росстата, Евромонитора и данные ООН.

Как подсчитали экономисты, всего ежегодные потери потребителей за последние пять лет составили 530 млрд руб. При этом такие товары, как птицу, свинину и помидоры исследователи отнесли к группе «успех импортозамещения». К 2016 году реальные цены на них выросли, однако позднее они опустились ниже уровня 2013 года, чему поспособствовал рост внутреннего производства, передает РБК.

По оценке авторов исследования, общие выгоды потребителей от импортозамещения свинины, птицы и помидоров составили 75 млрд. руб. в год. Таким образом, подсчитали экономисты, общие потери потребителей составили ежегодно 445 млрд руб., или около 3 тыс. руб. на человека в год. Эта сумма составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Большая часть из 445 млрд руб. потерь (84%) ежегодно перераспределяется в пользу российских производителей, подсчитали авторы исследования. При этом они отметили, что не удалось заместить большинство позиций из списка попавших под санкции товаров. 13% от этой суммы стали чистыми потерями для экономики, а еще 3% ушли к новым поставщикам более дорогой зарубежной продукции. Больше всего, по подсчетам исследователей, от этого выиграли Беларусь (78%), Аргентина (6%), Швейцария (4%), Уругвай (3%) и Чили (3%).

Россия ввела запрет на импорт отдельных видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза в ответ на антироссийские санкции, поводом для которых стали с присоединение Крыма и ситуация в Донбассе. В 2015 году эмбарго было расширено на Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию, в 2016 году — на Украину. В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционной продукции на границе.