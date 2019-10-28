Нацбанк Польши: Своя валюта лучше евро

Странам Восточной Европы выгоднее использовать свою национальную валюту, нежели переходить на евро.

Такое мнение высказал глава Нацбанка Польши Адам Глапиньский на прошедшей 25 октября 2019 года международной конференции, посвященной будущему европейской экономики, передает Польское радио.

«Наблюдая за макроэкономической ситуацией этих стран, сложно утверждать, что наличие собственной валюты каким-то образом вредит нашим экономикам. Скорее наоборот – использование собственной валюты наряду с независимой денежной политикой, которая отвечает потребностям, дает значительно лучшие результаты. Это наша точка зрения», - сказал Адам Глапиньский.

Глава Национального банка Польши на вопрос о ближайших прогнозах уровня инфляции и ВВП ответил, что в экономике наблюдается незначительное замедление роста и небольшое увеличение инфляции.

«Замедление экономического роста является фактом – во всем мире, Европе, оно доходит и до нас», - сказал Глапиньский. По его словам, в Польше экономический рост и далее будет «солидным», то есть высокий по отношению к потенциалу, а уровень инфляции в ближайшие годы не превысит 3,5%.