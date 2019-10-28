Последнее обновление: 28.10.2019 12:40

Польша готовит условия для приема белорусских медработников

Минздрав Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из стран, которые не входят в состав Европейского союза. В частности, таким специалистам не потребуется нострификация своего диплома.

Перед польской службой охраны здоровья стоит острая проблема с нехваткой кадров: врачей, медсестер и парамедиков, сообщает Польской радио.

Планируется, что разрешение на работу будет выдаваться в конкретной больнице Польши после прохождения теста, который дает право на профессиональную деятельность в Польше.

Реализация инициативы Минздрава Польши требует внесения поправок в Закон об профессиях врача и стоматолога. Соответствующие законопроект уже внесен в Сейм Польши.

Пока неизвестно, когда проект будет рассмотрен депутатами. Однако он предлагает разрешить прием на работу иностранного врача без нострификации диплома на максимальный срок до 5 лет и в определенное учреждение здравоохранения. Окончательное решение о трудоустройстве будет принимать Окружная медицинская палата – региональный орган медицинского самоуправления.

Планируемые изменения принимаются для найма в первую очередь медработников из Украины и Беларуси.

В Польше врач – одна из профессий с высокими доходами. Зарплаты польских врачей на уровне 3-4 тыс. евро являются стандартом.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование