Польша готовит условия для приема белорусских медработников

Минздрав Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из стран, которые не входят в состав Европейского союза. В частности, таким специалистам не потребуется нострификация своего диплома.

Перед польской службой охраны здоровья стоит острая проблема с нехваткой кадров: врачей, медсестер и парамедиков, сообщает Польской радио.

Планируется, что разрешение на работу будет выдаваться в конкретной больнице Польши после прохождения теста, который дает право на профессиональную деятельность в Польше.

Реализация инициативы Минздрава Польши требует внесения поправок в Закон об профессиях врача и стоматолога. Соответствующие законопроект уже внесен в Сейм Польши.

Пока неизвестно, когда проект будет рассмотрен депутатами. Однако он предлагает разрешить прием на работу иностранного врача без нострификации диплома на максимальный срок до 5 лет и в определенное учреждение здравоохранения. Окончательное решение о трудоустройстве будет принимать Окружная медицинская палата – региональный орган медицинского самоуправления.

Планируемые изменения принимаются для найма в первую очередь медработников из Украины и Беларуси.

В Польше врач – одна из профессий с высокими доходами. Зарплаты польских врачей на уровне 3-4 тыс. евро являются стандартом.