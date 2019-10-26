Последнее обновление: 26.10.2019 10:36

США сокращают авиационное сообщение с Кубой

Категории: США Куба

Американские власти заявили, что спустя 45 дней совершать полеты на Кубу можно будет лишь в столицу страны Гавану, сообщает NBC News.

Соответствующее решение Министерство транспорта приняло после письма, которое руководителю ведомства Элен Чао направил государственный секретарь Майк Помпео.

Глава внешнеполитического ведомства аргументировал свою позицию тем, что власти Кубы продолжают политику репрессий в отношении собственного населения, а также оказывают поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, передает РБК.

Запрет коснется авиакомпаний American Airlines и JetBlue, самолеты которые летают в Камагуэй, Холгуин и Санта Клару. Таким образом, желающие попасть в центральную и восточную часть страны вынуждены будут добираться туда из Гаваны, которая находится на западе острова.

В JetBlue уже заявили, что выполнят распоряжение властей.

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