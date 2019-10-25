СНГ в 2020 году направит на развитие объединенной системы ПВО 1,2 млрд рублей

Совет глав правительств СНГ принял решение выделить около 1,2 млрд рублей ассигнований на развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран - участниц СНГ в 2020 году.

"Решением предусматривается выделение в 2020 году ассигнований в сумме 1 млрд 178 млн 946,2 тыс. рублей", - говорится в материалах к заседанию Совета глав правительств Содружества, которое проходит 25 октября в инновационном центре "Сколково", передает ТАСС.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения ряда стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В настоящее время в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы.