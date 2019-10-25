Последнее обновление: 25.10.2019 15:19

СНГ в 2020 году направит на развитие объединенной системы ПВО 1,2 млрд рублей

Категории: СНГ ПВО

Совет глав правительств СНГ принял решение выделить около 1,2 млрд рублей ассигнований на развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран - участниц СНГ в 2020 году.

"Решением предусматривается выделение в 2020 году ассигнований в сумме 1 млрд 178 млн 946,2 тыс. рублей", - говорится в материалах к заседанию Совета глав правительств Содружества, которое проходит 25 октября в инновационном центре "Сколково", передает ТАСС.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения ряда стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В настоящее время в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы.

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