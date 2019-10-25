Сербии придется выбирать между ЕС и зоной свободной торговли с ЕАЭС

Подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) ожидается 25 октября.

У Брюсселя сближение Белграда с экономическим блоком, главную роль в котором играет Россия, вызывает если не недовольство, то сожаление: Сербия - не просто кандидат на вступление в члены Евросоюза, а страна, с которой Брюссель ведет официальные переговоры о присоединении.

До вступления в Евросоюз Сербия может заключать любые торговые соглашения с другими странами или организациями. Но к моменту присоединения государство обязано выйти из всех двусторонних торговых соглашений, говорит представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, пишет DW.

По ее словам, данное условие обязательно для всех стран-кандидатов и оговаривается еще на этапе переговоров о членстве в ЕС. Кроме того, добавляет Косьянчич, договоренности Брюсселя с Сербией предусматривают более тесное сближение Белграда с Евросоюзом в сфере внешней политики и политики безопасности.

По мнению итальянского евродепутата Даниелы Рондинелли, входящей в делегацию Европарламента по связям с Сербией, страна, безусловно, имеет полное право самостоятельно определять направление внешней и внутренней политики. Но намерение подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС "не соответствует дорожной карте, которую согласовали Брюссель и Сербия в рамках переговоров о членстве в ЕС", убеждена Рондинелли.

Большинство политиков в Брюсселе подчеркивают, что Белграду, в конечном счете, все же придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС.

"Мы уважаем политические, культурные и религиозные связи между Россией и Сербией, насчитывающие столетия, но в итоге Сербии придется решать, в каком интеграционном объединении она хочет быть, - говорит депутат из Словении, зампредседателя делегации Европарламента по связям с Сербией Франц Богович. - Сразу на двух стульях усидеть невозможно".

Основным экономическим партнером Сербии на сегодняшний день является Евросоюз. По данным Статистического бюро Республики Сербия, в 2018 году 67% экспорта страны и 60% импорта приходилось на страны ЕС. В то же время доля России, ключевого игрока в ЕАЭС, составила всего лишь 5,3 и 7,9 процента соответственно - несмотря на то, что соглашение о свободной торговле между двумя странами было подписано еще в 2000 году.

Резонно отмечая, что торгово-экономические отношения Сербии с Евросоюзом намного теснее, чем с Россией, а европейские инвестиции в экономику Сербии во много раз превосходят российские, собеседники DW предполагают, что намерение Белграда заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в первую очередь, объясняется политическими мотивами. "Сербия хочет продемонстрировать независимость своей внешней политики и близость в отношениях с Россией", - говорит эксперт брюссельского аналитического центра CEPS Эрван Фуэре, в прошлом дипломат ЕС, работавший, в том числе, и на Балканах.

Одна из самых сложных статей на переговорах Белграда с Брюсселем о вступлении в ЕС - это нормализация отношений с Косово. Независимость бывшей южной провинции Сербии с преимущественно албанским населением в 2008 году признало большинство стран-членов ЕС. Москва же, напротив, всецело поддержала Белград. Позиция России в косовском вопросе в немалой степени способствовала усилению пророссийских настроений в Сербии.

Некоторые политики в Брюсселе склонны считать, что часть ответственности за стремление Белграда укрепить экономические связи с ЕАЭС и, как следствие, еще больше войти в орбиту влияния России, лежит на Евросоюзе. Речь, в частности, идет о пробуксовке переговоров Брюсселя о присоединении к ЕС с еще двумя кандидатами - Северной Македонией и Албанией.

Уже больше года входящие в состав ЕС страны не могут договориться о начале переговорного процесса. На саммите 17-18 октября решение Евросоюза о начале переговоров было в очередной раз заблокировано - на этот раз, Францией. Евродепутат Даниела Рондинелли допускает, что Сербия, видя печальный пример двух соседних стран, опасается, что ее может постигнуть та же участь, и какая-либо из стран-членов Евросоюза наложит вето на присоединение Сербии. Решение Франции заблокировать переговоры с Северной Македонией и Албанией Рондинелли считает "исторической ошибкой".

С ней согласна и румынский евродепутат, представитель фракции "Обновить Европу" Клотильд Арман. "Если мы не поддерживаем балканские страны, то мы их толкаем в сферу влияния Китая и России, - говорит она. - Мы не можем заставлять другие страны ждать у закрытых дверей и рассчитывать на то, что они не начнут стучаться в другие двери".

По мнению политолога Эрвана Фуэре, после "достойного сожаления" вето Франции, подписание Сербией соглашения о ЗСТ с ЕАЭС "неизбежно". "В прошлом говорили, что ЕС - единственный игрок на Западных Балканах. К сожалению, теперь это не так. В будущем тренд на сближение с Востоком - причем, не только с Россией, но и с Китаем - может еще усилиться. И это касается всего региона, а не одной лишь Сербии", - прогнозирует эксперт.