Последнее обновление: 23.10.2019 15:43

Путин сообщил о планах нарастить присутствие России в Африке

Россия намерена нарастить свое присутствие в Африке. Такое заявление сделал Владимир Путин на проходящем в Сочи форуме «Россия — Африка».

Речь идет об увеличении товарооборота в ближайшие четыре-пять лет в два раза. Сейчас он превышает $20 млрд. $7,7 млрд из них приходится на торговлю с Египтом.

Путин также анонсировал планы по расширению сети торговых представительств. По словам президента, Африка становится одним из центров роста мировой экономики — по прогнозам, через 30 лет совокупный ВВП африканских стран составит $29 млрд.

Он также сообщил, что Москва списала африканским государствам задолженности более чем на $20 млрд. С некоторыми странами действуют совместные программы, которые используют долговые средства для финансирования нацпроектов, передает РБК.

Экономический форум «Россия — Африка» проходит в Сочи 23 и 24 октября. На него приглашены лидеры 54 африканских государств.

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