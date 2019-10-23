Нацбанк РБ за год получил 3,6 тыс. сообщений об атаках на банки

Созданное в октябре 2018 года в Национальном банке управление мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере FinCERTby за год своей деятельности получило более 3,6 тыс. сообщений об атаках на банки и их клиентов.

Об этом сообщил зампред Нацбанка РБ Дмитрий Калечиц.

По данным Нацбанка, более 1,8 тыс. инцидентов связано с вредоносным программным обеспечением, свыше 1,5 тыс. - с попытками сканирования портов для взлома сети.

В результате деятельности FinCERTby предотвращено хищение денежных средств на сумму более Br2 млн.