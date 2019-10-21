Куба предложит Беларуси ностальгию и тростник в обмен на товары

Избравшая первого за 43 годат президента и обновившая конституцию, но сохранившая у руля компартию Куба на фоне возобновившихся санкций США попробует восстановить хоть какие отношения с бывшими союзниками и друзьями из когда-то существовавшего соцлагеря.

Президент Кубы посетит Ирландию, Россию и примет участие в проходящем в Азербайджане саммите Движения неприсоединения.

Беларусь Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит 22-24 октября.

По словам посла Кубы в РБ Хуана Вальдеса Фигероа, Куба по-прежнему заинтересована в товарах, которые она традиционно ввозила из Беларуси: тракторы, грузовики, автобусы, мотоциклы, сельскохозяйственное оборудование и инвентарь, запчасти и детали, удобрения, молочная и мясная продукция, бытовая техника, предлагая взамен сахар-сырец, цитрусовые, кофе, ром, сигары, сельскохозяйственная продукция.

Между двумя странами до сих пор действует соглашение об обмене товарами.

Впрочем, помимо традиционного бартера стороны могут обсудить и более интересную тему как венесуэльская нефть и нефтепродукты. Ведь новые санкции против Кубы введены именно за покупку венесуэльской нефти.