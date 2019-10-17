Бизнес Германии призывает отменить санкции против России

Германии следует стратегически переработать свои отношения с Россией. С таким призывом исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) выступил в интервью Reuters в среду, 16 октября.

По его словам, без крепких связей с Россией Евросоюзу грозит участь быть растертым в порошок между США и Китаем.

Санкции ЕС в отношении РФ "привели к тому, что российское общество еще теснее окружило президента Владимира Путина", заявил Хармс.

"Мы, разумеется, выступаем за как можно более скорое снятие" ограничительных мер, подчеркнул исполнительный директор комитета. При этом он увязал их упразднение с прогрессом в выполнении минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Снятие санкций без каких-либо условий "не в наших интересах", добавил Хармс.

Китай получает выгоду от сложившейся ситуации, отметил исполнительный директор комитета. Россия экспортирует из КНР товары, которые в силу введенных ограничений не может получить из ЕС, объяснил он. По словам Хармса, объем торговли РФ с Китаем почти вдвое превышает объем торговли с Германией. Российские компании доверяют китайским поставщикам в большей степени, поскольку КНР не вводила санкций, добавил он.

В июне Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) обнародовала результаты опроса 141 немецкой фирмы. Его участники среди прочего отметили влияние санкций США и Евросоюза в отношении России на российский бизнес компаний из Германии, передает DW.

Так, из-за ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов немецкие фирмы в России недополучили 1,1 млрд евро. По сравнению с этим санкции ЕС в меньшей степени отразились на российской деятельности компаний из ФРГ.

Кроме того, 87 процентов опрошенных AHK считают, что канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России - например, посещать крупные российские отраслевые мероприятия. При этом 41 процент респондентов подтвердили, что арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви отрицательно сказался на инвестиционном климате в России. Однако подавляющее большинство (96 процентов) немецких компаний заявили, что дело Калви не повлияет на их планы по инвестициям в страну.