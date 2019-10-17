Последнее обновление: 17.10.2019 11:35

Беларусь увеличит свой миротворческий контингент в Ливане

Участие Беларуси в миссии временных сил ООН в Ливане будет расширено, следует из подписанного соглашения между министерствами обороны Беларуси и Италии.

Соглашение было подписано по итогам встречи помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова с делегацией посольства Италии в Беларуси во главе с заместителем посла Паоло Тонини. С итальянской стороны соглашение подписал военный атташе при посольстве Италии в Беларуси (по совместительству) Альфонсо Миро.

"Стороны … подписали техническое соглашение между министерствами обороны Беларуси и Италии о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане. Положениями соглашения предусмотрено увеличение численности белорусского контингента в этой миссии", - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Белорусский контингент в количестве 7 человек (офицер штаба и медики) присутствует в Ливии с 2010 года. Минобороны РБ не уточняет, насколько планируется увеличить число участников миссии.

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