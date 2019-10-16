Болгария готова доплачивать за инвестиции в экономику

Болгария готова выделить больше денег германскому автоконцерну Volkswagen (VW) в конкурентной борьбе с Турцией.

Чтобы выиграть тендер на строительство нового завода VW, София готова удвоить предлагаемые субсидии, заявил глава НПО, лоббирующей интересы автопроизводителей, Automotive Cluster в Софии - бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW.

"Мы нашли способ предложить концерну Volkswagen от 250 до 260 млн евро, вместо 135 млн.", - сказал он. По словам Плевнелиева, концерну VW уже направлено соответствующее предложение, но ответа пока не получено.

Президент Automotive Cluster в Болгарии особо отметил, что с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железным и автомобильным дорогам, София предлагает VW 800 млн евро. Он заверил, что эти субсидии согласованы с Еврокомиссией.

Автоконцерн Volkswagen, в связи с началом военной операции Турции в северных районах Сирии, заморозил планы строительства нового завода в окрестностях турецкого города Измир.