Последнее обновление: 16.10.2019 16:11

Болгария готова доплачивать за инвестиции в экономику

Болгария готова выделить больше денег германскому автоконцерну Volkswagen (VW) в конкурентной борьбе с Турцией.

Чтобы выиграть тендер на строительство нового завода VW, София готова удвоить предлагаемые субсидии, заявил глава НПО, лоббирующей интересы автопроизводителей, Automotive Cluster в Софии - бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW.

"Мы нашли способ предложить концерну Volkswagen от 250 до 260 млн евро, вместо 135 млн.", - сказал он. По словам Плевнелиева, концерну VW уже направлено соответствующее предложение, но ответа пока не получено.

Президент Automotive Cluster в Болгарии особо отметил, что с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железным и автомобильным дорогам, София предлагает VW 800 млн евро. Он заверил, что эти субсидии согласованы с Еврокомиссией.

Автоконцерн Volkswagen, в связи с началом военной операции Турции в северных районах Сирии, заморозил планы строительства нового завода в окрестностях турецкого города Измир.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование