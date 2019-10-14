Россия готова к восстановлению авиасообщения с Украиной

Если руководство Украины предложит возобновить авиасообщение с Россией, Москва ответит положительно.

Об этом сообщила журналистам спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По словам спикера, принятое в 2015 году решение украинских властей о прекращении полетов было «антинародным». Матвиенко также отметила, что вопрос восстановления авиасообщения потребует технической проработки и консультаций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между двумя странами, заявив, что оно приводит к банкротству украинских авиакомпаний.