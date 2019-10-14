Последнее обновление: 14.10.2019 16:48

ВТО официально одобрила санкции США против Евросоюза

Всемирная торговая организация (ВТО) официально одобрила решение США о введении масштабных торговых санкций на товары из Евросоюза из-за получения европейским авиастроительным концерном Airbus незаконных субсидий.

Соответствующее постановление принял орган ВТО по урегулированию споров в понедельник, 14 октября, в Женеве, передает DW.

Это постановление было простой формальностью, поскольку арбитраж ВТО принял аналогичное решение еще 2 октября. Для того чтобы заблокировать его, было необходимо, чтобы его отклонили все страны, которые 14 октября участвовали в заседании органа ВТО по урегулированию споров, в том числе сами США.

США вводят на европейские товары санкции на рекордную сумму в 7,5 млрд долларов. Арбитраж ВТО установил, что Евросоюз и его члены Великобритания, Франция, Германия и Испания так и не отменили незаконные субсидии для Airbus, которые затрудняли реализацию продукции его американскому конкуренту концерну Boeing.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести эти санкции уже 18 октября.

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