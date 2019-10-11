Последнее обновление: 11.10.2019 13:08

Четверо белорусов погибли в автоаварии в Калужской области

В четверг, 10 октября, в Калужской области произошла авария с участием белорусского микроавтобуса и грузовика.

По предварительным данным Следственного комитета РФ в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля четверо человек погибли, в том числе водитель микроавтобуса, шесть пассажиров получили травмы и доставлены в медицинские учреждения.

Предположительно белорусы ехали в направлении Москвы.

По оценкам Центра изучения перспектив интеграции (ЦИПИ), в России трудятся около 1 млн белорусских граждан.

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