Последнее обновление: 09.10.2019 15:38

Миссия МВФ положительно оценила результаты нового правительства Молдавии

Категории: Молдова МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая посещала Молдавию в период со 2 по 8 октября, положительно оценила результаты нового правительства. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя миссии Рубена Атояна.

"Мы воздаем должное властям за принятие решительных мер, чтобы вернуть программу, поддерживаемую МВФ, на намеченный курс и за продвижение реформ. В течение прошедшей недели мы обсудили в конструктивном ключе текущее состояние экономики и политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов. С этой целью миссия положила начало обсуждению приоритетов в области политики и финансирования бюджета на 2020 год", - цитирует Атояна пресс-служба представительства МВФ в Кишиневе, передает ТАСС.

Эксперты фонда уже посещали Молдавию в июне 2019 года, когда было сформировано новое правительство. Тогда премьер Майя Санду попросила продлить программу финансирования до марта 2020 года, чтобы правительство могло получить макрофинансовую поддержку от ЕС, поскольку одно из условий такой помощи - действующая программа с фондом. В сентябре совет исполнительных директоров МВФ завершил четвертую и пятую оценку программы Молдавии, что, по словам Санду, позволит правительству получить уже в этом году транш от фонда в размере $46,5 млн.

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