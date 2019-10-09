Сингапур лидирует, Беларусь отсутствует в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг конкурентоспособности, включающий 141 страну. Беларусь по-прежнему отсутствует в рейтинге, но может дебютировать уже в следующем году с учетом стараний главы МИД РБ В.Макея в конце сентября на полях Генассамблеи ООН.

Первое место занимает Сингапур, который обошел США. Далее в рейтинге расположились прибавившие за последний год Гонконг и Нидерланды, опережающие Швейцарию, Японию и Германию.

Россия сохранила 43-е место, уступая целому ряду бывших союзных республик и стран-партнеров по Восточному блоку: Эстонии (31 место), Чехии (32), Словении (35), Польше (37), Литве (39), Латвии (41), Словакии (42).

Украина находится на 85 месте, Грузия на 74, Молдавия – 86, Казахстан – 55.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.