Последнее обновление: 08.10.2019 15:00

Макей: Белорусский язык позволит сохранить нацию

Министр иностранных дел РБ Владимир Макей призвал к популяризации белорусского языка ради сохранения нации, народа, государства.

"Если мы хотим сохранить нацию, народ, государство, то это само собой разумеющееся", - заявил Макей.

Он отметил, что белорусскому языку нужно уделять больше внимания, потому что на нем в Беларуси говорят меньше людей, чем на русском.

Вместе с тем, он заверил, что власти не намерены вытеснять русский язык из каких-то сфер.

"В Беларуси два государственных языка - белорусский и русский. И русский вторым государственным, по-моему, нигде в мире больше не является", - заключил глава МИД РБ.

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